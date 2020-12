сегодня



Новый альбом KING BAAL выйдет зимой



“Immortality”, новое видео португальской группы KING BAAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома “Conjurements”, выход которого намечен на 29 января на Wormholedeath:



01. Pseudomonarchia Daemonum

02. The Grand Judgement

03. Fragments

04. Immortality

05. Solomon’s Arrival

06. Let’s Murder Together

07. Touched by the Kiss of Lucifer

08. Geradiel







