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Новый альбом KING BAAL выйдет зимой
“Immortality”, новое видео португальской группы KING BAAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома “Conjurements”, выход которого намечен на 29 января на Wormholedeath:
01. Pseudomonarchia Daemonum
02. The Grand Judgement
03. Fragments
04. Immortality
05. Solomon’s Arrival
06. Let’s Murder Together
07. Touched by the Kiss of Lucifer
08. Geradiel
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