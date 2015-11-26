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Slashers

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|||| 28 дек 2020

Новое видео SLASHERS



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"IYDSNYND" (If You Don't Skate Now You Never Did), новое видео SLASHERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Slashers”:

01. Slashers
02. Skatecation
03. Five Mile Grind
04. Kill Your Selfie
05. Snotty
06. Nervous
07. I’d Rather Fight Than Switch
08. Assault and Battery
09. Stranger Things
10. Not Just A Boy’s Club
11. If You Don’t Skate Now You Never Did
12. Reason To Know
13. March of the Slasher / Skatriot




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