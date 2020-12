28 дек 2020



Новое видео SLASHERS



"IYDSNYND" (If You Don't Skate Now You Never Did), новое видео SLASHERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Slashers”:



01. Slashers

02. Skatecation

03. Five Mile Grind

04. Kill Your Selfie

05. Snotty

06. Nervous

07. I’d Rather Fight Than Switch

08. Assault and Battery

09. Stranger Things

10. Not Just A Boy’s Club

11. If You Don’t Skate Now You Never Did

12. Reason To Know

13. March of the Slasher / Skatriot







