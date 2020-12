сегодня



Видео с текстом от COLDUN



Немецкая группа COLDUN опубликовала официальное видео с текстом на песню "The Forest And The Soul", которая взята из нового альбома Grand Sun Ritual, выходящего 15 января 2021 года:



"Grand Sun Ritual"

"The Forest And The Soul"

"Down Below"

"Salvation Day"

"Stories Untold"

"Hail Out To Thebes"

"I Dreamed That Dream"







+0 -0



просмотров: 52