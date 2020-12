сегодня



Новое видео KILL CITY



"Grey", новое видео эквадорской группы KILL CITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Last Man Standing:



"Paradoxical Dream"

"Wake Up"

"Countdown"

"Against Myself"

"When The show Is Over"

"Grey"

"Believe Me"

"Empezar de Nuevo"

"Follow Your Heart"

"Last Man Standing"

"Sigue la Voz" (Bonus Track)







