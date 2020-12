сегодня



Новая песня MY THRENODY



Проект MY THRENODY, возглавляемый Jefferson'ом Britto (In Apostasia, ex-Silent Cry), выпустил первый за тринадцать лет трек "Falling". Это первая композиция из будущего альбома, релиз которого может состояться в следующем году.







