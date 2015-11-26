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And Now The Owls Are Smiling

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Новая песня AND NOW THE OWLS ARE SMILING



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"Dirge II: Rejection", новая песня AND NOW THE OWLS ARE SMILING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dirges", выход которого намечен на 29 января 2021 года.

Трек-лист:

1. Dirge I: Grief 01:29
2. Dirge II: Rejection 08:34
3. Dirge III: Darkness 07:06
4. Dirge IV: Solitude 07:42
5. Dirge V: Lucidity 02:06
6. Dirge VI: Pointlessness 07:08
7. Dirge VII: Acceptance 08:28
8. Dirge VIII: Ascension 03:40




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