Новая песня AND NOW THE OWLS ARE SMILING



"Dirge II: Rejection", новая песня AND NOW THE OWLS ARE SMILING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dirges", выход которого намечен на 29 января 2021 года.



Трек-лист:



1. Dirge I: Grief 01:29

2. Dirge II: Rejection 08:34

3. Dirge III: Darkness 07:06

4. Dirge IV: Solitude 07:42

5. Dirge V: Lucidity 02:06

6. Dirge VI: Pointlessness 07:08

7. Dirge VII: Acceptance 08:28

8. Dirge VIII: Ascension 03:40







