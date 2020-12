сегодня



Новое видео MARS ERA



“Brighter Than the Sun”, новое видео MARS ERA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего девятнадцатого февраля на Argonauta Records альбома “Oniro”.



Трек-лист:



01. OBE

02. Into the Pyramid

03. Brighter Than the Sun

04. The Chicken’s Wardrobe

05. Cyclone

06. The Last Breath to Wake Up







