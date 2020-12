сегодня



Концертный трек WILSON



WILSON опубликовали фрагмент из нового концертного релиза, Good Night. Live (NovelGoot), выходящего в конце января, композицию “Dumptruck”.



Трек-лист:



"Dumptruck"

"Wrong Side Of History"

"Give Em Hell"

"Windows Down!"

"Summertime Treat (Tasty Nasty)"

"The Flood"

"All My Friends"

"Fuck Up My High"

"Like A Baller"

"House Of Fuckery"







+0 -0



просмотров: 44