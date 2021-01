сегодня



"Today We Rise (No Tomorrow)", новое видео группы FORE, в состав которой входят Christian “Speesy” Giesler (Kreator, 1994 - 2019), Jeramie Kling (Venom Inc, Massacre, The Absence), Taylor Nordberg (Massacre, The Absence) и Brian Stephenson (Old James, Skull Fist), доступно для просмотра ниже.







