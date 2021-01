сегодня



Дебютный альбом THE STRADDLERZ выйдет зимой



Американская команда THE STRADDLERZ выпустит одноименный дебютный альбом двадцать девятого января. За сведение материала отвечал Lase Salgado, за мастеринг Steve Corrao, а за оформление Giulia Pattarozzi.



Трек-лист:



"No Changes"

"Streets Of Love"

"Addiction"

"Circle Insanity"

"Open Your Eyes"

"Don't Go Away"

"I'm Alive"

"Without You"

"Junkie Bastard"







