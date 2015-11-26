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все новости группы
Meliah Rage
США
Thrash Metal
http://www.meliahrage.com
Myspace:
http://www.myspace.com/meliahrage
Facebook:
https://www.facebook.com/MeliahRage
5 янв 2021
:
Бывший вокалист MELIAH RAGE в NU80
11 июл 2018
:
Новое видео MELIAH RAGE
4 июн 2018
:
Врачи сказали, что лидер MELIAH RAGE не сможет больше играть на гитаре
26 апр 2018
:
Новое видео MELIAH RAGE
19 мар 2018
:
Переиздания MELIAH RAGE выйдут весной
30 окт 2017
:
Скончался бывший барабанщик MELIAH RAGE
30 авг 2017
:
MELIAH RAGE близки к завершению
13 мар 2017
:
В MELIAH RAGE вернулся вокалист
13 фев 2017
:
MELIAH RAGE начали запись
28 июн 2016
:
Переиздания MELIAH RAGE доступны в цифровом варианте
19 авг 2015
:
Сборник MELIAH RAGE выйдет в августе
12 май 2014
:
Новый проект участников MELIAH RAGE, WARGASM
20 апр 2014
:
Новое видео MELIAH RAGE
5 мар 2014
:
Трек-лист нового альбома MELIAH RAGE
24 апр 2013
:
Фрагмент новой песни MELIAH RAGE
27 мар 2013
:
MELIAH RAGE нашли нового вокалиста
6 мар 2013
:
"Death Valley Dream" MELIAH RAGE выйдет на виниле
9 окт 2012
:
Новое видео MELIAH RAGE
17 май 2012
:
Бывший вокалист MELIAH RAGE записал фортепьянную кавер-версию классического хита BLACK SABBATH
9 июл 2011
:
Детали нового альбома MELIAH RAGE
23 апр 2011
:
MELIAH RAGE на METAL ON METAL RECORDS
4 апр 2011
:
Новое видео MELIAH RAGE
26 янв 2011
:
PAUL SOUZA вновь в MELIAH RAGE
17 янв 2011
:
Фронтмен MELIAH RAGE вернулся из своей миссии на Гаити
31 мар 2010
:
У MELIAH RAGE готовы 14 песен для нового альбома
31 июл 2009
:
Выход нового диска MELIAH RAGE отложен на конец августа
6 июн 2009
:
Обложка нового альбома MELIAH RAGE
11 янв 2009
:
Название нового альбома MELIAH RAGE
29 июл 2007
:
MELIAH RAGE: европейский релиз альбома 'The Deep And Dreamless Sleep'
сегодня
Бывший вокалист
MELIAH RAGE
в NU80
Бывший вокалист MELIAH RAGE основал проект NU80. В ближайшее время проект выпустит дебютный ЕР Vaccine.
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Kiskenbassker
5 янв 2021, 12:01
Который из бывших вокалистов? Их было минимум 2.
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Kiskenbassker
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).