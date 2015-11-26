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Meliah Rage

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5 янв 2021 : 		 Бывший вокалист MELIAH RAGE в NU80

11 июл 2018 : 		 Новое видео MELIAH RAGE

4 июн 2018 : 		 Врачи сказали, что лидер MELIAH RAGE не сможет больше играть на гитаре

26 апр 2018 : 		 Новое видео MELIAH RAGE

19 мар 2018 : 		 Переиздания MELIAH RAGE выйдут весной

30 окт 2017 : 		 Скончался бывший барабанщик MELIAH RAGE

30 авг 2017 : 		 MELIAH RAGE близки к завершению

13 мар 2017 : 		 В MELIAH RAGE вернулся вокалист

13 фев 2017 : 		 MELIAH RAGE начали запись

28 июн 2016 : 		 Переиздания MELIAH RAGE доступны в цифровом варианте

19 авг 2015 : 		 Сборник MELIAH RAGE выйдет в августе

12 май 2014 : 		 Новый проект участников MELIAH RAGE, WARGASM

20 апр 2014 : 		 Новое видео MELIAH RAGE

5 мар 2014 : 		 Трек-лист нового альбома MELIAH RAGE

24 апр 2013 : 		 Фрагмент новой песни MELIAH RAGE

27 мар 2013 : 		 MELIAH RAGE нашли нового вокалиста

6 мар 2013 : 		 "Death Valley Dream" MELIAH RAGE выйдет на виниле

9 окт 2012 : 		 Новое видео MELIAH RAGE

17 май 2012 : 		 Бывший вокалист MELIAH RAGE записал фортепьянную кавер-версию классического хита BLACK SABBATH

9 июл 2011 : 		 Детали нового альбома MELIAH RAGE

23 апр 2011 : 		 MELIAH RAGE на METAL ON METAL RECORDS

4 апр 2011 : 		 Новое видео MELIAH RAGE

26 янв 2011 : 		 PAUL SOUZA вновь в MELIAH RAGE

17 янв 2011 : 		 Фронтмен MELIAH RAGE вернулся из своей миссии на Гаити

31 мар 2010 : 		 У MELIAH RAGE готовы 14 песен для нового альбома

31 июл 2009 : 		 Выход нового диска MELIAH RAGE отложен на конец августа
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Бывший вокалист MELIAH RAGE в NU80



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Бывший вокалист MELIAH RAGE основал проект NU80. В ближайшее время проект выпустит дебютный ЕР Vaccine.

Former MELIAH RAGE Singer Paul Souza Announces NU80 Project



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kiskenbassker


5 янв 2021, 12:01		Который из бывших вокалистов? Их было минимум 2.


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