Барабанщик NECRODEATH в JULIA AND THE ROOFERS



Группа JULIA AND THE ROOFERS, в состав которой входят Julia, Ranza и ударник Necrodeath Peso, представили видео на песню "Sound Of Evil", в записи которой принимал участие гитарист Necrodeath Pier Gonella. Этот трек взят из альбома The Will Of Evil.



Трек-лист:



"River"

"Summer (Seems So Easy)"

"Sound Of Evil"

"Come To An End"

"Eros & Thanatos"

"The Rope"

"Gardens"

"Down In The Net"

"Bones"







