6 янв 2021 : Музыканты NIGHTFALL в THE SLAYERKING



сегодня



Музыканты NIGHTFALL в THE SLAYERKING



Группа THE SLAYERKING, в состав которой входят Efthimis Karadimas и Kostas Kyriakopoulos из NIGHTFALL, выпустят альбом Tetragrammaton двадцатого февраля. Продюсером записи был Marcus Jidell (Candlemass, Avatarium, etc.), за запись и сведение отвечали в Soundflakes Studios, мастеринг выполнил Maor Appelbaum (Faith No More etc), а за оформление отвечал Costin Chioreanu. Винил будет выпущен тиражом в 300 копий с 8-страничным буклетом, а также в диджипаке тиражом в 350 копий.



Трек-лист:



"Intro To Your Darkness"

"Bless Those Motherfuckers"

"We Crucified Your Pilgrims"

"The Slayerking Loves Her Throat"

"The Slayerking My Love Is Alive"

"Revelation Baby"

"Queen Of Sheba Wants You"

"Evil Eye On Them All"

"Under The Spell We Dance"

"Out Of Your Darkness"







