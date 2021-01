сегодня



Новый альбом DEAD WORLD RECLAMATION выйдет весной



Американская техникал дэт металл группа DEAD WORLD RECLAMATION выпустит новую работу, получившую название Aura Of Iniquity, двадцать третьего апреля. За оформление релиза отвечал Mark Erskine (Symbolik, Fractal Generator), а за сведение и мастеринг Jeremy Davis в Metasonic Studios.



Трек-лист:



"Ripped From The Grave"

"Embrace The Hive"

"The Everlasting Hunt"

"Pantheon Of Shadows"

"Heralds Of The Formless One"

"Arachnocratic Assemblage"

"Whispers Of The Evergloom"

"The Void Bargain"

"Those Born Of Suffering"

"Plaguemaster’s Legacy"







