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Unflesh

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Новый альбом UNFLESH выйдет весной



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Американская мелодик дэт металл группа UNFLESH выпустит новую работу, получившую название Inhumation, второго апреля. За сведение и мастеринг отвечал V. Santura (Triptykon, Dark Fortress) в Woodshed Studios.

Трек-лист:

"Behold Nightfall"
"Vast Forest Of Impaled Cadavers" 
"To Renounce Flesh And Blood"
"Inhumation" 
"Holocaust Of Stars"
"The Sepulchral Depths"
"Amongst Horrors Must I Dwell"
"Dehumanized Legion"

UNFLESH Reveal Teaser Video For New Album, Inhumation, Due In April



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