Новый альбом UNFLESH выйдет весной

Американская мелодик дэт металл группа UNFLESH выпустит новую работу, получившую название Inhumation, второго апреля. За сведение и мастеринг отвечал V. Santura (Triptykon, Dark Fortress) в Woodshed Studios.
Трек-лист:
"Behold Nightfall"
"Vast Forest Of Impaled Cadavers"
"To Renounce Flesh And Blood"
"Inhumation"
"Holocaust Of Stars"
"The Sepulchral Depths"
"Amongst Horrors Must I Dwell"
"Dehumanized Legion"
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