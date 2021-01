сегодня



Новый альбом UNFLESH выйдет весной



Американская мелодик дэт металл группа UNFLESH выпустит новую работу, получившую название Inhumation, второго апреля. За сведение и мастеринг отвечал V. Santura (Triptykon, Dark Fortress) в Woodshed Studios.



Трек-лист:



"Behold Nightfall"

"Vast Forest Of Impaled Cadavers"

"To Renounce Flesh And Blood"

"Inhumation"

"Holocaust Of Stars"

"The Sepulchral Depths"

"Amongst Horrors Must I Dwell"

"Dehumanized Legion"







