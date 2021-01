все новости группы







6 янв 2021 : Новая песня GRIMMREAPER



Новая песня GRIMMREAPER



"North Star", новая песня группы GRIMMREAPER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Tragedy Of Being, выход которого запланирован на март 2021 года.



Трек-лист:



"Mind’s Mirrors Meshing Together"

"North Star"

"Prison"

"Resent"

"The Land I Will Show You"

"Catastrophe Of The Tragic Melancholies"

"Road Of Resistance"

"Happy Times"

"The Tragedy Of Being"







