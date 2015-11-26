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Grimmreaper

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Новая песня GRIMMREAPER



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"North Star", новая песня группы GRIMMREAPER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Tragedy Of Being, выход которого запланирован на март 2021 года.

Трек-лист:

"Mind’s Mirrors Meshing Together"
"North Star"
"Prison"
"Resent"
"The Land I Will Show You"
"Catastrophe Of The Tragic Melancholies"
"Road Of Resistance"
"Happy Times"
"The Tragedy Of Being"

GRIMMREAPER Streaming New Single "North Star"



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