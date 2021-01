6 янв 2021



Переиздание HALLOWS EVE выйдет зимой



Пятнадцатого января HALLOWS EVE на виниле и в диджипаке переиздаст классическую работу 1985 года Tales Of Terror — варианты изданий следующие:



- 180g black vinyl

- "Plunging" blue / black marbled vinyl (limited to 300 copies)

- "Hangman's Private Stock" red marbled vinyl (limited to 200 copies)

- "No Rules Bloody Spiked" red / black dust vinyl (limited to 100 copies, MB webshop)

- "Metal Merchant Leaded" gray marbled vinyl (US exclusive)

- Digipak CD



Трек-лист:



"Plunging To Megadeath"

"Outer Limits"

"Horrorshow"

"The Mansion"

"There Are No Rules"

"Valley Of The Dolls"

"Metal Merchants"

"Hallows Eve (Including Routine)"



CD bonus tracks:

"Scream in the Night" (Exciter Cover - Rehearsal May 1984)

"The Mansion" (Rehearsal June 1984)

"Eighteen" (Alice Cooper Cover - Rehearsal May 1984)

"Hallows Eve (Including Routine)" (Rehearsal May 1984)







просмотров: 245