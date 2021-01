сегодня



Новое видео STONEGAZER



“Bring Down The Rain”, новое видео STONEGAZER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “The End Of Our World”, выпущенного весной 2020 на Kozmik Artifactz.



Трек-лист:



01. The End of Our World

02. Vapor Trails

03. Autonomy

04. Leviathan

05. Bring Down the Rain

06. Fool Moon

07. No Grace to Fall From https://stonegazer.bandcamp.com/







