Видео с текстом от DREAMSLAIN



DREAMSLAIN представили официальное видео с текстом на композицию "Shadow Warriors”, которая войд§т в дебютную работу "Tales Of Knights And Distant Worlds”, выходящую 29 января/



Трек-лист:



01. He Who Rises In Force

02. Knights Of La Mancha

03. My Mask

04. The Fall Of The Elven Lord

05. Cosmonautics

06. Ownership Denied

07. Shadow Warriors

08. Tale Of The Copper Guard







