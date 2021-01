9 янв 2021



THE SONIC OVERLORDS на M-Theory Audio



Шведская группа THE SONIC OVERLORDS заключила контракт с M-Theory Audio. Новый сингл, “In My Darkest Room”, доступен ниже. Он будет включен в дебютную пластинку, релиз которой намечен на этот год.







