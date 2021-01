сегодня



Обучающее видео от GARGOYL



GARGOYL опубликовали обучающее видео на композицию "Ambivalent I", которая взята из выпущенного в октябре на Season Of Mist дебютного альбома:



"Truth Of A Tyrant"

"Plastic Nothing"

"Cursed Generation"

"Electrical Sickness"

"Wraith"

"Ophidian"

"Nightmare Conspiracy"

"Waltz Dystopia"

"Ambivalent I"

"Acid Crown"

"Asphyxia"







