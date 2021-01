сегодня



Видео с текстом от THE NOVA HAWKS



THE NOVA HAWKS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Redemption", которая взята из выходящего двенадцатого февраля альбома "Redemption":



"Voodoo"

"Redemption"

"Dusty Heart"

"Witxh"

"Technicolor"

"Pills"

"Run Wild"

"Locked Inside"

"Greed Or Glory"

"Love Games (Tuesday's Blues)"







+0 -0



просмотров: 128