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Souls Of Diotima

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Видео с текстом от SOULS OF DIOTIMA



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Souls Of Diotima представили официальное видео с текстом на композицию “Janas”, которая взята из нового альбома “Janas”, выходящего 29 января на Diotima Records / Rockshots Records. За сведение и мастеринг материала отвечал Oscar Nilsson в Crehate Studios, Mölndal (Sweden).

Трек-лист:

01. The Black Mask
02. Sleep Demon
03. The Princess Of Navarra
04. Janas
05. The Dark Lady
06. Ichnos Superhero
07. My Roots
08. Maty
09. Mediterranean Lane
10. Sherden



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