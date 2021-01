сегодня



Видео с текстом от SOULS OF DIOTIMA



Souls Of Diotima представили официальное видео с текстом на композицию “Janas”, которая взята из нового альбома “Janas”, выходящего 29 января на Diotima Records / Rockshots Records. За сведение и мастеринг материала отвечал Oscar Nilsson в Crehate Studios, Mölndal (Sweden).



Трек-лист:



01. The Black Mask

02. Sleep Demon

03. The Princess Of Navarra

04. Janas

05. The Dark Lady

06. Ichnos Superhero

07. My Roots

08. Maty

09. Mediterranean Lane

10. Sherden https://soulsofdiotima.net/







+0 -0



просмотров: 108