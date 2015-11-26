Новая песня DEAD EXALTATION

"The Transformation", новая песня индийский техникал-прогрессив-дэт-металл-группы DEAD EXALTATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Despondent”, выход которого намечен на пятое февраля.
Трек-лист:
"Gloom"
"Involuntary Emasculation"
"Coerced Sewer Ingest"
"The Conversation"
"The Psychology"
"The Transformation"
"Omnia Mors Aequat"
"In Pursuit Of"
"Despondent"
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