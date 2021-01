сегодня



Новая песня DEAD EXALTATION



"The Transformation", новая песня индийский техникал-прогрессив-дэт-металл-группы DEAD EXALTATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Despondent”, выход которого намечен на пятое февраля.



Трек-лист:



"Gloom"

"Involuntary Emasculation"

"Coerced Sewer Ingest"

"The Conversation"

"The Psychology"

"The Transformation"

"Omnia Mors Aequat"

"In Pursuit Of"

"Despondent"







просмотров: 122