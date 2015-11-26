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Dead Exaltation

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Новая песня DEAD EXALTATION



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"The Transformation", новая песня индийский техникал-прогрессив-дэт-металл-группы DEAD EXALTATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Despondent”, выход которого намечен на пятое февраля.

Трек-лист:

"Gloom"
"Involuntary Emasculation"
"Coerced Sewer Ingest" 
"The Conversation"
"The Psychology"
"The Transformation" 
"Omnia Mors Aequat"
"In Pursuit Of"
"Despondent" 

DEAD EXALTATION Release



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