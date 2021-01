сегодня



Новая песня KALIDIA



"Black Magic", новая песня группы KALIDIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из перезаписанной версии альбома Lies' Device, выход которого запланирован на пятое февраля на Inner Wound Recordings на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



“The Lost Mariner”

“Hiding From The Sun”

“Dollhouse (Labyrinth Of Thoughts)”

“Reign Of Kalidia”

“Harbinger Of Serenity”

“Black Magic’

“Shadow Will Be Gone”

“Lies’ Device”

“Winged Lords”

“In Black And White”







