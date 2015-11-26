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Барабанщик LAS CRUCES умер от COVID-19



Барабанщик LAS CRUCES Пол Де Леон скончался шестого января в возрасте 52 лет от COVID-19.



«Это сложнее сообщение из всех, что мне доводилось писать на этой стране и я скорблю из-за того факта, что наш ударник и брат, Пол Де Леон, скончался проиграв в битве с COVID-19. Покойся с миром, мой дорогой друг и Брат По Металлу. Ты никогда не будешь забыт. Мы любим тебя. RIP» — написал основатель коллектив, George Trevino.







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