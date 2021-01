сегодня



Новое видео BAEST



"Meathook Massacre", новое видео группы BAEST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Necro Sapiens, выходящего пятого марта в следующих вариантах:



- CD Digipak – all outlets

- Black LP+CD – all outlets

- Digital Album – all platforms

- Glow in the dark LP+CD (limited to 500) – Official Band Shop

- Pink LP+CD (limited to 100) – CM Distro

- Olive Green LP+CD (limited to 300) – CM Distro

- Lilac LP+CD (limited to 200) – Metalvinyl.dk

- Deep Blood Red LP + CD (limited to 200) – all Danish outlets



Трек-лист:



"The Forge"

"Genesis"

"Necro Sapiens"

"Czar"

"Abattoir"

"Goregasm"

"Towers Of Suffocation"

"Purification Through Mutilation"

"Meathook Massacre"

"Sea Of Vomit"







