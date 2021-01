сегодня



Видео с текстом от ENDEZZMA



Dark Essence Records опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу ENDEZZMA “Wild Glorior Death”, который взят из выходящего 22 января альбома “The Archer, Fjord and the Thunder”.



Трек-лист:



01. The Awakening

02. The Name of the Night is a Strong Tower

03. Anomalious Abomination

04. The Archer, Fjord and the Thunder

05. Formless and Void

06. Garden ov Heathen

07. Wild Glorior Death

08. Open Your Eyes and Stab the Sight

09. Arrows of Equilibrium

10. Closure







