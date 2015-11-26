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Conviction

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Новое видео CONVICTION



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"Voices Of The Dead", новое видео французской дум-металл-группы CONVICTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Conviction", выход которого намечен на 22 января на Argonauta Records. За запись, сведение и мастеринг отвечал гитарист группы, Frédéric Patte-Brasseur, в Vault 92 Studio.




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