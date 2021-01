сегодня



Новая песня MAUDIIR



“The Slumber”, новая песня канадской блэк/трэш металл команды MAUDIIR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Le Temps Peste”, выход которого намечен на 19 февраля:



01. Fracture

02. The Slumber

03. The Fortunate Few

04. Spirit of Sulfur

05. The Crowning Hour https://maudiir.bandcamp.com/





