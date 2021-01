сегодня



Новое видео ALPHA BOYS



"Han(d) Solo", новое видео шведской группы ALPHA BOYS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Saviours Of Rock ‘N’ Roll”, выход которого намечен на 21 января на Sliptrick Records.



Трек-лист:



01. To War

02. No Girls Allowed

03. A Fucking King

04. Han(d) Solo

05. Current Report

06. Georgina W. Butch

07. JC

08. Drunk On A Sunday

09. Too Smart To Be Sober

10. Alpha Boys







+0 -0



просмотров: 122