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Новое видео ALPHA BOYS
"Han(d) Solo", новое видео шведской группы ALPHA BOYS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Saviours Of Rock ‘N’ Roll”, выход которого намечен на 21 января на Sliptrick Records.
Трек-лист:
01. To War
02. No Girls Allowed
03. A Fucking King
04. Han(d) Solo
05. Current Report
06. Georgina W. Butch
07. JC
08. Drunk On A Sunday
09. Too Smart To Be Sober
10. Alpha Boys
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