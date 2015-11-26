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Kabbalah

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Новое видео KABBALAH



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"Night Comes Near”, новое видео KABBALAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “The Omen”, выход которого намечен на 15 января на Rebel Waves Records / Ripple Music.

Трек-лист:

01. Stigmatized
02. Ceibas
03. Night Comes Near
04. The Ritual
05. Lamentations
06. Labyrinth
07. Duna
08. Liturgy




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