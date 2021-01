сегодня



Новое видео KABBALAH



"Night Comes Near”, новое видео KABBALAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “The Omen”, выход которого намечен на 15 января на Rebel Waves Records / Ripple Music.



Трек-лист:



01. Stigmatized

02. Ceibas

03. Night Comes Near

04. The Ritual

05. Lamentations

06. Labyrinth

07. Duna

08. Liturgy







+0 -0



просмотров: 96