“Hermes The Thrice-Greatest”, новое видео DISMAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Quinta Essentia”, выход которого состоялся в ноябре прошлого года.



Трек-лист:



01. Gold Leviathan (part I, II)

02. Turin Black Light (act I, II, III)

03. Alma Mater (Alchimia della Natura)

04. Mind & Randomness

05. Hermes the Thrice Greatest

06. Beyond the Matter

07. The Big Bang is my Light

08. Pale Blue Dot

09. Leviathan of Gold (part III become…)







