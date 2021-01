сегодня



Видео с текстом от HUMAN FORTRESS



Massacre Records опубликовали официальное видео к новой песне HUMAN FORTRESS "Dark Knight", которая будет включена в новый релиз "Epic Tales & Untold Stories", выходящий 22 января. В оригинале эта композиция вошла в альбом 2013 года.



Трек-лист:



Disc 1

1. The Grimoire

2. Disappear in Dark Shadows

3. Vain Endevour

4. Free

5. Fernweh

6. We are Legion (Gus version)

7. Cruel Fantasy

8. Pray for Salvation (Orchestral version)



Disc 2

1. Lord of Earth and Heavens Heir (Edit version)

2. The Dragons Lair

3. Defenders of the Crown

4. Border Raid in Lions March

5. Gladiator of Rome (Part 1)

6. Gladiator of Rome (Part 2)

7. Wasted Years

8. The Chosen One

9. Dark Knight

10. Thieves of the Night

11. Rise or Fall

12. Thrice Blessed

13. Lucifers Waltz

14. Surrender

15. Thunder







