Умер клавишник LOU REED , FOREIGNER и DOWNCHILD



Известный канадский клавишник Майкл Фонфара восьмого января скончался в Торонто после двух лет борьбы с раком. Ему было 74 года. Он был известен по работы с LOU REED и записал с ним девять альбомов с 1974 по 2005 годы, среди которых были такие пластинки как (#10 и лучшее достижение в карьере) "Sally Can't Dance" RCA, "Rock And Roll Heart", "Street Hassle", "The Bells" (он выступал продюсером) и "Growing Up In Public".



С FOREIGNER он записал классическую пластинку "4", продюсировал Robert'a "Mutt" Lange,включая хит из Billboard Hot 100 "Urgent". Он также участвовал в работе с THE EVERLY BROTHERS, ROUGH TRADE, RHINOCEROS, ELECTRIC FLAG и был участником канадской блюзовой команды DOWNCHILD, ставший источником вдохновения для персонажей фильма "Братья Блюз".



«Он был лучшим музыкантом с кем сводила меня жизнь» — сказал лидер DOWNCHILD Donnie Walsh.







