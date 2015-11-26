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Lou Reed

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Умер клавишник LOU REED, FOREIGNER и DOWNCHILD



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Известный канадский клавишник Майкл Фонфара восьмого января скончался в Торонто после двух лет борьбы с раком. Ему было 74 года. Он был известен по работы с LOU REED и записал с ним девять альбомов с 1974 по 2005 годы, среди которых были такие пластинки как (#10 и лучшее достижение в карьере) "Sally Can't Dance" RCA, "Rock And Roll Heart", "Street Hassle", "The Bells" (он выступал продюсером) и "Growing Up In Public".

С FOREIGNER он записал классическую пластинку "4", продюсировал Robert'a "Mutt" Lange,включая хит из Billboard Hot 100 "Urgent". Он также участвовал в работе с THE EVERLY BROTHERS, ROUGH TRADE, RHINOCEROS, ELECTRIC FLAG и был участником канадской блюзовой команды DOWNCHILD, ставший источником вдохновения для персонажей фильма "Братья Блюз".

«Он был лучшим музыкантом с кем сводила меня жизнь» — сказал лидер DOWNCHILD Donnie Walsh.

Former LOU REED, FOREIGNER And DOWNCHILD Keyboardist MICHAEL FONFARA Dies At 74



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