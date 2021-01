сегодня



Новая песня KEYS OF ORTHANC



KEYS OF ORTHANC выпустят новую работу, получившую название "Of The Lineage Of Kings", пятого февраля на Naturmacht Productions.



Трек-лист:



01. Of The Lineage Of Kings

02. Shards Of Narcil

03. Her Mighty Heart

04. To The Paths Of The Dead

05. The Last Alliance

06. King Of The Reunited Kingdom

07. I've Seen The Dragons Fly

08. Book Of The Fallen (Caladan Brood cover)



Композиция "Her Mighty Heart" доступна для прослушивания ниже. https://keysoforthanc.bandcamp.com







+0 -0



просмотров: 115