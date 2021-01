TURRIS EBURNEA на Everlasting Spew Records

сегодня



Группа TURRIS EBURNEA, в состав которой входят Gabriele Gramaglia (Cosmic Putrefaction, The Clearing Path, Summit) и Nicholas McMaster (Krallice, Gath Smane, Geryon, Edenic Past, ex- Castevet), заключила соглашение с лейблом Everlasting Spew Records на котором 15 марта выпустит дебютный ЕР "Turris Eburnea".

