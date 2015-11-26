|
|
|
все новости группы
|
11 янв 2021
Новое видео DETRITUS
“Bright Black”, новое видео британских трэшеров DETRITUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Myths”, выход которого намечен на девятнадцатое февраля:
01. Myth Of Redemptive Violence
02. Bright Black
03. Tale Of Sadness
04. Call Me Human
05. Exoria
06. Bloodstained Glass
07. Pharisee
08. The Game
09. Forever Soldier
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).