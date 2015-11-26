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Detritus

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|||| 11 янв 2021

Новое видео DETRITUS



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“Bright Black”, новое видео британских трэшеров DETRITUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Myths”, выход которого намечен на девятнадцатое февраля:

01. Myth Of Redemptive Violence
02. Bright Black
03. Tale Of Sadness
04. Call Me Human
05. Exoria
06. Bloodstained Glass
07. Pharisee
08. The Game
09. Forever Soldier




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