11 янв 2021



Новое видео DETRITUS



“Bright Black”, новое видео британских трэшеров DETRITUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Myths”, выход которого намечен на девятнадцатое февраля:



01. Myth Of Redemptive Violence

02. Bright Black

03. Tale Of Sadness

04. Call Me Human

05. Exoria

06. Bloodstained Glass

07. Pharisee

08. The Game

09. Forever Soldier







