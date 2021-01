сегодня



Новое видео KULTIKA



“A Fixed Reality for Prometheus’ Identity”, новое видео Kultika, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Capricorn Wolves", выход которого намечен на этот год:



01. Building Nothingness Inside Faith

02. Under the Hollow Sun

03. Capricorn Wolves

04. I Have Returned

05. A Fixed Reality for Prometheus’ Identity

06. Sounds of Everlasting Desire







