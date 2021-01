сегодня



Новое видео EVIL DRIVE



EVIL DRIVE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Demons Within, выход которого намечен на 2.4.2021 на CD и в цифровом варианте:



"Payback"

"Breaking The Chains"

"Demons Within"

"Rising From The Revenge"

"We Are One"

"Too Wild To Live Too Rare To Die"

"Lord Of Chaos"

"Bringer Of Darkness"

"In The End"

"Ghost Dimension"



Видео на "Rising From The Revenge" доступно для просмотра ниже.







+0 -0



просмотров: 81