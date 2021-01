сегодня



Новое видео CHAOS E.T. SEXUAL



“Tomorrow, Prudence”, новое видео французской пост-нойз/индастриал/авнгард-команды Chaos E.T. Sexual, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из альбома “Only Human Crust”, выпущенного осенью на Chien Noir.



Трек-лист:



01. Gangsta Doom

02. Asile

03. Tomorrow Prudence

04. Tumulte

05. La Française Des Jeunes

06. 1674 – Now : Many Thousand Gone

07. El Dorado

08. Solace Exhaust

09. Only Human Crust







