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Chaos E.T. Sexual

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Новое видео CHAOS E.T. SEXUAL



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“Tomorrow, Prudence”, новое видео французской пост-нойз/индастриал/авнгард-команды Chaos E.T. Sexual, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из альбома “Only Human Crust”, выпущенного осенью на Chien Noir.

Трек-лист:

01. Gangsta Doom
02. Asile
03. Tomorrow Prudence
04. Tumulte
05. La Française Des Jeunes
06. 1674 – Now : Many Thousand Gone
07. El Dorado
08. Solace Exhaust
09. Only Human Crust




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