14 янв 2021



Видео с текстом от EPHEMERALD



EPHEMERALD опубликовали официальное видео с текстом на песню "All There Is", которая взята из выходящего девятнадцатого февраля на Inverse Records альбома "Between The Glimpses Of Hope":



"Grand Creation"

"I Bear Fire"

"Servant"

"Lost"

"All There Is"

"Reborn"

"No Fall Is Too Deep"

"Till The Sea Swallows Us Whole"

"Into the Endless"







+0 -1



просмотров: 104