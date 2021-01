сегодня



Выходит сплит SLOMATICS /UNGRAVEN



Пятого марта состоится релиз сплита групп UNGRAVEN (в состав входят музыканты Conan, Fudge Tunnel и Tuskar) и SLOMATICS:



Side A - Ungraven

Defeat The Object (05:20)

Onwards She Rides To A Certain Death (03:06)

Blackened Gates Of Eternity (04:56)



Side B - Slomatics

Kaän (05:43)

Proto Hag (04:30)

Monitors (07:16)





+0 -0



просмотров: 145