Новый альбом PAGANDOM выйдет зимой



Группа PAGANDOM выпустит новую работу, получившую название “Ashes”, 29 января этого года.



Трек-лист:



01. Oblivious

02. Bury Their Names

03. Behind Walls

04. Don’t

05. End Begins

06. I Am The Obstacle

07. You And Your God

08. Blinded By The Dark

09. Fear Collector

10. Ashes





