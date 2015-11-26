Новое видео ALEXANDER

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Alexander

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“Runes”, новое видео проекта ALEXANDER, в состав которого входят Kyle Alexander McDonald (вокал / бас / синтезаторы / эффекты из группы Zaum) и Jörg Alexander Schneider (барабаны / перкуссия из Jealousy Mountain Duo), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "I".

Трек-лист:

01. Astral Descent
02. Runes




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