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Новое видео ALEXANDER



“Runes”, новое видео проекта ALEXANDER, в состав которого входят Kyle Alexander McDonald (вокал / бас / синтезаторы / эффекты из группы Zaum) и Jörg Alexander Schneider (барабаны / перкуссия из Jealousy Mountain Duo), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "I".



Трек-лист:



01. Astral Descent

02. Runes







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