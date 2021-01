сегодня



Новое видео WITHOUT MERCY



"I Break The Chain", новое видео группы WITHOUT MERCY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Seismic.



Трек-лист:



"Thunderbird" (ft. Jeff Loomis)

"Abysmal"

"Left Alone"

"Wiindigo"

"Disinfect The Soul" (ft. Chris Broderick)

"The Disaster"

"Possessed"

"I Break The Chain"

"Uprooted"







