15 янв 2021



Музыканты MEGADETH, SOILWORK, CHROME DIVISION, NILE в ILLT



"Scythian King", новая песня группы ILLT, в состав которой входят участники MEGADETH, SOILWORK, CHROME DIVISION, NILE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на этот год. За сведение отвечал Kurt Ballou из Godcity, мастеринг провел Alan Douches.



Состав:



Vocals - Speed Strid

Guitars & Bass - ILLT

Drums - Dirk Verbeuren

Lead Guitars - Mr. Damage







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