Музыканты MEGADETH, SOILWORK, CHROME DIVISION, NILE в ILLT
"Scythian King", новая песня группы ILLT, в состав которой входят участники MEGADETH, SOILWORK, CHROME DIVISION, NILE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на этот год. За сведение отвечал Kurt Ballou из Godcity, мастеринг провел Alan Douches.
Состав:
Vocals - Speed Strid
Guitars & Bass - ILLT
Drums - Dirk Verbeuren
Lead Guitars - Mr. Damage
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