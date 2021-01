17 янв 2021



Новое видео DREAD SOVEREIGN



"She Wolves of the Savage Season", новое видео группы DREAD SOVEREIGN, в состав которой входят участники PRIMORDIAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alchemical Warfare", выходящего 15 января в следующих вариантах:



- digipak-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- slate blue / grey marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- raisin rouge marbled vinyl (EU exclusive - limited to 150 copies)

- gold / black dust vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)

- white / black marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"A Curse On Men"

"She Wolves Of The Savage Season"

"The Great Beast We Serve"

"Nature Is The Devil's Church"

"Her Master's Voice"

"Viral Tomb"

"Devil's Bane"

"Ruin Upon The Temple Mount"

"You Don't Move Me (I Don't Give A Fuck)" * CD+digital bonus track only







+0 -1



( 2 ) просмотров: 362