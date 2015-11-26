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Fortress

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|||| 17 янв 2021

Вышел новый альбом FORTRESS



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Американские рокеры FORTRESS выпустили новую работу, получившую название Waiting For The Night, основой для которой стали ремастированные нереализованные треки, записанные в период 1086-1988 годов.

Трек-лист:

"Feel Your Touch"
"Changes In Your Mind"   
"Cycles Of Life"
"Waiting For The Night"
"Fire Burnin In Me"
"When Will The Fighting End"
"Never Look Away"   
"Time To Tell" (Engineered by Frankie Avalon Jr.)
"Rock Is My Life" (Bonus Live Track)

FORTRESS Release Waiting For The Night Album



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