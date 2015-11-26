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BUFFALO RUFFUS выпустили дебютный альбом
Buffalo Ruffus выпустили дебютную работу, получившую название “A Ilusão da Segurança”, которая доступна на всех цифровых площадках:
01. Ódio, Sangue, Whisky e Gasolina
02. A Cor que Caiu do Espaço
03. Luz, Sombra, Atenção
04. Confronto Final
05. Coragem da Queda
06. Coragem dos Abutres
07. A Ilusão da Segurança
08. Perdido em Marte
09. Renegado
10. Dorme Tranquilo
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Maestro vs
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