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BUFFALO RUFFUS выпустили дебютный альбом



Buffalo Ruffus выпустили дебютную работу, получившую название “A Ilusão da Segurança”, которая доступна на всех цифровых площадках:



01. Ódio, Sangue, Whisky e Gasolina

02. A Cor que Caiu do Espaço

03. Luz, Sombra, Atenção

04. Confronto Final

05. Coragem da Queda

06. Coragem dos Abutres

07. A Ilusão da Segurança

08. Perdido em Marte

09. Renegado

10. Dorme Tranquilo







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